Форвард «Наполи» сделал тату ягуара на всю спину

Нападающий «Наполи» Маттео Политано сделал на спине огромную татуировку с изображением ягуара. Автором работы является итальянский мастер Валентино Руссо.

«Было очень приятно сделать тебе тату, Маттео. Ты отличный парень. Скоро увидимся. Спасибо за доверие. Работа заняла восемь часов», — написал Валентино в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице студии Валентино Руссо в «Инстаграме».

Политано на правах аренды перешёл в «Наполи» из миланского «Интера» в январе. Срок соглашения рассчитан до 30 июня 2021 года. По окончании аренды клуб из Неаполя обязан выкупить 26-летнего форварда за € 19 млн.

В нынешнем сезоне Маттео забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 24 матчах итальянской Серии А.