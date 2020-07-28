РПЛ объяснила, почему календарь появился менее чем за две недели до начала сезона

Российская Премьер-Лига на своём сайте предоставила объяснение срокам публикации календаря на сезон-2020/2021. 1-й тур первенства стартует 8 августа, через 11 дней.



«Работа над календарём велась заранее, однако до окончания чемпионата не было известно, в каком еврокубковом турнире сыграют команды и с какой стадии они начнут выступление. Кроме того финал Кубка России влиял на то, кто именно выступит в Лиге Европы – победа «Зенита» дала «Динамо» возможность сыграть в квалификации.



Когда стали известны все клубы—участники еврокубков, а также были утверждены новички лиги, стало возможным подготовить оптимальную версию календаря», — говорится в сообщении.



По итогам минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги чемпионский титул достался «Зениту». В 30 турах подопечные Сергея Семака набрали 72 очка.

РПЛ представила календарь на новый сезон