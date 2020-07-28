Денис Черышев намерен остаться в «Валенсии», несмотря на интерес «Зенита»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев намерен остаться в испанском клубе, утверждается в «твиттере» Valenciacf in English со ссылкой на Cadena SER.
По данным источника, футболист хочет отработать до конца свой контракт с «Валенсией», несмотря на то что у клуба есть договорённость с «Зенитом».
29-летний Черышев является воспитанником мадридского «Реала». В «Валенсию» он перешёл летом 2018 года из «Вильярреала» на правах аренды. Через год «летучие мыши» выкупили трансфер хавбека. Сумма трансфера составила € 6 млн. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 24 матчах чемпионата Испании (девять — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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