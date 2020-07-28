«Спартак» объявил о назначении нового пресс-атташе

Новым пресс-атташе московского «Спартака» назначен Ярослав Кулемин.

«Ярослав Кулемин – новый пресс-атташе «Спартака». Желаем Ярославу продуктивной работы на благо любимого красно-белого клуба!» — говорится в официальном «твиттере» красно-белых.

31-летний Кулемин закончил финансовый университет при правительстве Российской Федерации, имеет две награды на конкурсе спортивной журналистики «Энергия побед» в номинации «Лучшая публикация в федеральных СМИ».

В завершившемся сезоне «Спартак» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России московский клуб дошёл до полуфинала, где проиграл «Зениту» (1:2). Таким образом, «Спартак» не сумел завоевать путёвку в еврокубки.