«Спартак» объявил о назначении нового пресс-атташе
Новым пресс-атташе московского «Спартака» назначен Ярослав Кулемин.
«Ярослав Кулемин – новый пресс-атташе «Спартака». Желаем Ярославу продуктивной работы на благо любимого красно-белого клуба!» — говорится в официальном «твиттере» красно-белых.
31-летний Кулемин закончил финансовый университет при правительстве Российской Федерации, имеет две награды на конкурсе спортивной журналистики «Энергия побед» в номинации «Лучшая публикация в федеральных СМИ».
В завершившемся сезоне «Спартак» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России московский клуб дошёл до полуфинала, где проиграл «Зениту» (1:2). Таким образом, «Спартак» не сумел завоевать путёвку в еврокубки.
«Спартак» сыграет с ЦСКА в 7-м и 27-м турах РПЛ, с «Зенитом» — в 10-м и 19-м
- 28 июля 2020
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