Хави: не сомневаюсь, что Месси сыграет на чемпионате мира в Катаре в 2022 году

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.
«Лионель может играть столько, сколько захочет. В плане физики он силён, быстр и конкурентоспособен, он зверь. Не сомневаюсь, что Месси сыграет на чемпионате мира в Катаре в 2022 году», — приводит слова Хави Marca.
Месси является воспитанником «Барселоны» и защищает цвета клуба на протяжении всей карьеры. Контракт 33-летнего аргентинского футболиста с сине-гранатовыми рассчитан до июня 2021 года. В сезоне-2019/2020 Месси принял участие в 33 матчах чемпионата Испании, забил 25 голов и отдал 23 результативные передачи. За национальную команду Аргентины форвард выступает с 2005 года. В составе сборной Месси стал олимпийским чемпионом в 2008 году.
- 28 июля 2020
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