Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лингард: Роналду — футбольный Майкл Джордан, настоящая икона игры

Лингард: Роналду — футбольный Майкл Джордан, настоящая икона игры
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард поделился мнением о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Роналду достиг немалых вершин в карьере. Он играл во многих клубах и выиграл много трофеев. Я убеждён в том, что он — настоящая икона футбола, футбольный Майкл Джордан.

Когда Роналду перешёл в „Манчестер Юнайтед“, мне было 11 или 12 лет. Мы сделали диски с разными фишками, и это он учил нас разным приёмам, было здорово. Тогда я впервые увидел его. Он был молодым и неокрепшим, когда пришёл в клуб.

Мне приходилось играть против Роналду несколько раз. Он доставил мне неприятности? Нет, честно говоря, он был не так уж плох! Был один матч в межсезонье, в котором он вышел на поле и сразу показал свои навыки и качества», — приводит слова Лингарда Sky Sports.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020