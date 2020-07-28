Лингард: Роналду — футбольный Майкл Джордан, настоящая икона игры

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард поделился мнением о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Роналду достиг немалых вершин в карьере. Он играл во многих клубах и выиграл много трофеев. Я убеждён в том, что он — настоящая икона футбола, футбольный Майкл Джордан.
Когда Роналду перешёл в „Манчестер Юнайтед“, мне было 11 или 12 лет. Мы сделали диски с разными фишками, и это он учил нас разным приёмам, было здорово. Тогда я впервые увидел его. Он был молодым и неокрепшим, когда пришёл в клуб.
Мне приходилось играть против Роналду несколько раз. Он доставил мне неприятности? Нет, честно говоря, он был не так уж плох! Был один матч в межсезонье, в котором он вышел на поле и сразу показал свои навыки и качества», — приводит слова Лингарда Sky Sports.
- 28 июля 2020
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