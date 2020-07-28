В «Урале» выбрали лучшего игрока по итогам сезона

Лучшим игроком екатеринбургского «Урала» по итогам сезона-2019/2020 признан румынский полузащитник Эрик Бикфалви, сообщает пресс-служба клуба. Хавбек занял первое место по результатам голосования как среди болельщиков, так и среди журналистов.

«Эрик Бикфалви — лучший игрок команды в сезоне-2019/2020! Эрик — единогласно лучший!» — говорится в официальном «твиттере» екатеринбургского клуба.

Бикфалви перешёл в «Урал» в январе 2017 года из «Томи» на правах свободного агента. В завершившемся сезоне 32-летний хавбек принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги (24 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (два — с пенальти) и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.