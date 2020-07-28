Антон Шунин попрощался с ушедшими игроками «Динамо»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин попрощался с игроками Романом Нойштедтером, Артуром Юсуповым, Оскаром Хильемарком, Кириллом Панченко, Владимиром Рыковым, Жоаозиньо и Антоном Сосниным, которые покинули московскую команду.

«Паня был одним из лидеров команды. Именно с ним и Рыком я чаще всего советовался в сложные моменты. Брат, ты реально классный человек и профи. Когда Рык второй раз пришёл в «Динамо», кто-то шутил, что при нём команды вылетают в ФНЛ. Но с Рыком мы вышли в Премьер-Лигу, а теперь в еврокубки.

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Сос — человек, который всегда на позитиве. Каждый футболист амбициозен и хочет играть постоянно. Сос искренне радовался и переживал за команду, и это не зависело от того, на поле он или нет. Так же как и Паня. Таких людей очень мало.

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Жоаозиньо стал мне хорошим другом. Жозик, спасибо, что помог нам в конце сезона! Надеюсь, когда-нибудь приеду в Бразилию и обязательно зайду к тебе в гости. Юс, с тобой мы точно не прощаемся. Ещё давно мы с Женей назвали Юса нашим младшим братом. На связи, бро!

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Оскар, нам будет не хватать твоих «Come on, guys! Positive, positive!» перед каждым матчем. Уверен, ты тоже уезжаешь с позитивными эмоциями. Ной был связующим звеном между русскими и легионерами. Когда ты единственный в команде, кто знает пять языков, эта миссия по-любому на тебе.

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Парни, вы все — большие профессионалы. Каждый отдавал себя полностью и хотел внести свой вклад. Респект вам. Команда — это вторая семья. Вы были частью нашей, динамовской. Удачи!» — написал Шунин на своей странице в «Инстаграме».