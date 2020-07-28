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Игорь Осинькин: «Крылья Советов» находятся в тяжёлой ситуации

Игорь Осинькин: «Крылья Советов» находятся в тяжёлой ситуации
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о проблемах самарского клуба.

«Команда находится в сложной ситуации: вылет из РПЛ, новые условия, у многих заканчиваются контракты. Не все игроки хотят оставаться. Понимание того, кто останется, пока ещё поверхностное. Мы в тяжёлой ситуации. Как команда, мы не существуем. За оставшееся время нам надо сплотиться, понять, какая у нас будет цель и как мы будем идти к ней», — сказал Осинькин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

«Крылья Советов» завершили сезон на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. Следующую кампанию самарский клуб проведёт в ФНЛ. Предыдущим тренером команды был Андрей Талалаев.

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