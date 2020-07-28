Луческу возложил цветы к памятнику Лобановскому

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу почтил память экс-наставника клуба Валерия Лобановского.
74-летний румынский специалист возложил букет цветов к памятнику Лобановскому в Киеве.
Видео можно посмотреть на канале ФК «Динамо» Киев на YouTube.
В прошлом году Луческу остался недоволен тем, что французский журнал France Football поставил Лобановского на шестое место среди лучших тренеров в истории, а Луческу в рейтинге занял 41-е место.
Ранее сообщалось, что Луческу покинул «Динамо» спустя всего четыре дня после назначения из-за плохого отношения к себе со стороны болельщиков. Ультрас киевского клуба выступили с заявлением, в котором назвали его назначение «плевком в глаза всем болельщикам команды».
Луческу наиболее известен по работе в «Шахтёре», который является принципиальным соперником «Динамо». Донецкую команду он возглавлял на протяжении 12 лет, с 2004 по 2016 год.
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