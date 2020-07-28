Луческу возложил цветы к памятнику Лобановскому

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу почтил память экс-наставника клуба Валерия Лобановского.

74-летний румынский специалист возложил букет цветов к памятнику Лобановскому в Киеве.

Видео можно посмотреть на канале ФК «Динамо» Киев на YouTube.

В прошлом году Луческу остался недоволен тем, что французский журнал France Football поставил Лобановского на шестое место среди лучших тренеров в истории, а Луческу в рейтинге занял 41-е место.

Ранее сообщалось, что Луческу покинул «Динамо» спустя всего четыре дня после назначения из-за плохого отношения к себе со стороны болельщиков. Ультрас киевского клуба выступили с заявлением, в котором назвали его назначение «плевком в глаза всем болельщикам команды».



Луческу наиболее известен по работе в «Шахтёре», который является принципиальным соперником «Динамо». Донецкую команду он возглавлял на протяжении 12 лет, с 2004 по 2016 год.