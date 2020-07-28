Вадим Евсеев: «Уфе» надо быстрее забыть завершившийся сезон и войти мыслями в новый

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о тренировочном процессе команды.
«Провели сегодня две тренировки. Времени до начала сезона всего ничего — две недели. Перерыв маленький. Ситуация необычная, надо быстрее забыть завершившийся сезон и войти мыслями в новый. Работы много — как индивидуальной, так и беговой. Игроки в разном состоянии: кто-то больше играл, кто-то — меньше. Кто-то больше будет заниматься восстановлением, а кого-то надо, наоборот, нагрузить.
На вечернем занятии больше работали с мячами. И дальше тоже будем тренироваться в таком цикле: две тренировки в день-1, 2-1. Желание работать у игроков больше. Понимают, что за прошлый сезон многие заметно прибавили. Хотят прогрессировать и дальше", — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
- 28 июля 2020
-
20:41
-
20:26
-
20:17
-
20:10
-
20:07
-
19:57
-
19:54
-
19:45
-
19:36
-
19:30
-
19:29
-
19:13
-
19:09
-
18:56
-
18:52
-
18:39
-
18:33
-
18:14
-
18:11
-
17:57
-
17:56
-
17:33
-
17:31
-
17:13
-
17:10
-
16:57
-
16:49
-
16:34
-
16:22
-
16:09
-
15:52
-
15:43
-
15:18
-
15:10
-
15:02