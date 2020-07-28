Вадим Евсеев: «Уфе» надо быстрее забыть завершившийся сезон и войти мыслями в новый

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о тренировочном процессе команды.

«Провели сегодня две тренировки. Времени до начала сезона всего ничего — две недели. Перерыв маленький. Ситуация необычная, надо быстрее забыть завершившийся сезон и войти мыслями в новый. Работы много — как индивидуальной, так и беговой. Игроки в разном состоянии: кто-то больше играл, кто-то — меньше. Кто-то больше будет заниматься восстановлением, а кого-то надо, наоборот, нагрузить.

На вечернем занятии больше работали с мячами. И дальше тоже будем тренироваться в таком цикле: две тренировки в день-1, 2-1. Желание работать у игроков больше. Понимают, что за прошлый сезон многие заметно прибавили. Хотят прогрессировать и дальше", — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».