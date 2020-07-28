Александр Медведев: календарь РПЛ в целом учитывает, что «Зенит» играет в Лиге чемпионов

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о календаре чемпионата России сезона-2020/2021.
«Календарь изучили. В каких-то месяцах он мог бы быть и получше, но в целом учитывает, что „Зенит“ играет в Лиге чемпионов. Важно, чтобы интересы наших клубов, выступающих в еврокубках, были учтены. На первый взгляд, такая же ситуация с „Локомотивом“ и другими клубами.
«Обычно на большое количество выездных игр на старте сезона жалуются, но с учётом того, что зимой мы благодаря крыше без проблем можем играть у нас, мы согласились с этой линией и не давали отрицательных комментариев. Пойдёт ли „Зениту“ в плюс то, что в начале чемпионата команда сыграет с тремя топ-соперниками? Самое главное, что это пойдет в плюс болельщикам», — приводит слова Медведева ТАСС.
- 28 июля 2020
-
20:41
-
20:26
-
20:17
-
20:10
-
20:07
-
19:57
-
19:54
-
19:45
-
19:36
-
19:30
-
19:29
-
19:13
-
19:09
-
18:56
-
18:52
-
18:39
-
18:33
-
18:14
-
18:11
-
17:57
-
17:56
-
17:33
-
17:31
-
17:13
-
17:10
-
16:57
-
16:49
-
16:34
-
16:22
-
16:09
-
15:52
-
15:43
-
15:18
-
15:10
-
15:02