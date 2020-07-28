Александр Медведев: календарь РПЛ в целом учитывает, что «Зенит» играет в Лиге чемпионов

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о календаре чемпионата России сезона-2020/2021.

«Календарь изучили. В каких-то месяцах он мог бы быть и получше, но в целом учитывает, что „Зенит“ играет в Лиге чемпионов. Важно, чтобы интересы наших клубов, выступающих в еврокубках, были учтены. На первый взгляд, такая же ситуация с „Локомотивом“ и другими клубами.

«Обычно на большое количество выездных игр на старте сезона жалуются, но с учётом того, что зимой мы благодаря крыше без проблем можем играть у нас, мы согласились с этой линией и не давали отрицательных комментариев. Пойдёт ли „Зениту“ в плюс то, что в начале чемпионата команда сыграет с тремя топ-соперниками? Самое главное, что это пойдет в плюс болельщикам», — приводит слова Медведева ТАСС.