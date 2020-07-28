«Зенит» высмеял новое шоу ЦСКА

«Зенит» отреагировал на шутку из нового шоу московского ЦСКА «Футбольные куклы».



ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы вратаря московской команды Игоря Акинфеева, главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева. «Зенит» опубликовал видео, в котором талисман «Зенита» Лев смотрит отрывок шоу «армейцев» и после одной из шуток закрывает морду лапой.



В представленном отрывке обсуждается самый быстрый игрок сезона в ЦСКА. Кукла Игоря Акинфеева говорит, что самый быстрый игрок московской команды — Вадим Карпов. «Ты бы видел, как он на сборах за пивом бегает», — говорит кукла голкипера кукле главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

Видео можно посмотреть на странице «Зенита» в «Твиттере».