Ян Вертонген: рассматриваю разные варианты продолжения карьеры, хочу сделать хороший выбор
Бельгийский защитник Ян Вертонген сообщил, что находится в поиске нового клуба. Ранее футболист покинул «Тоттенхэм Хотспур».
«Думаю, в скором времени я найду новый клуб. Я рассматриваю разные варианты и хочу сделать хороший выбор. У меня есть некоторое время, чтобы оценить все возможные варианты. Все мои мысли сейчас об этом. Посмотрим, что произойдёт в будущем», — приводит слова Вертонгена talkSPORT.
Вертонген перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» летом 2012 года из амстердамского «Аякса». Сумма трансфера футболиста составила € 12,5 млн. В составе английского клуба 33-летний бельгийский игрок принял участие в 315 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 27 забитых мячей и отдал 12 результативных передач.
Ян Вертонген объявил о своём уходе из «Тоттенхэма»
- 28 июля 2020
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