Луческу: Лобановский — великий человек и один из лучших тренеров в истории футбола

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением о бывшем наставнике клуба Валерии Лобановском. Сегодня Луческу возложил цветы к памятнику тренеру в Киеве.



«Очень рад быть здесь. Хорошо помню период, когда Валерий Лобановский только начинал тренерскую работу в киевском клубе. Помню, в середине 80-х киевское „Динамо“ играло с „Университати“ из Крайовы. Действительно был впечатлён игрой того „Динамо“ — команда доминировала над всеми соперниками.



Валерий Лобановский — действительно великий человек, он внёс огромный вклад в развитие футбола. Безусловно, он остался в памяти болельщиков, причём независимо от того, кто из них за какую команду болеет. Это был тренер высочайшего уровня. Вне всяких сомнений, он заслуживает всех слов, которые говорили и говорят о нем специалисты. Лобановский — один из лучших тренеров в истории футбола», — приводит слова Луческу пресс-служба киевского «Динамо».

Луческу возложил цветы к памятнику Лобановскому