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Моратти: отец Месси купил дом рядом с офисом «Интера». Возможно, это что-то означает

Моратти: отец Месси купил дом рядом с офисом «Интера». Возможно, это что-то означает
Футбол / Испания 0

Бывший владелец и президент миланского «Интера» Массимо Моратти поделился мнением о возможном переходе аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Иногда мечты сбываются, особенно в футболе. Папа Месси купил дом в Милане, недалеко от штаб-квартиры „Интера“. Надеюсь, это что-то означает. Может быть, он зайдёт подписать контракт», — приводит слова Моратти La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что владельцев «Интера» не смущает высокая зарплата Месси. Они готовы платить аргентинцу € 50 млн в год, поскольку видят дальнейшую выгоду от его перехода. Пребывание Лео в команде позволит привлечь новых спонсоров, а также повысит продажи экипировки.

33-летний Месси — воспитанник «Барселоны». В составе каталонского клуба провёл 729 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 633 забитых мячей и 285 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

Принадлежащая владельцу «Интера» телекомпания показала образ Месси на Миланском соборе
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