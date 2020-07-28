Моратти: отец Месси купил дом рядом с офисом «Интера». Возможно, это что-то означает

Бывший владелец и президент миланского «Интера» Массимо Моратти поделился мнением о возможном переходе аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Иногда мечты сбываются, особенно в футболе. Папа Месси купил дом в Милане, недалеко от штаб-квартиры „Интера“. Надеюсь, это что-то означает. Может быть, он зайдёт подписать контракт», — приводит слова Моратти La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что владельцев «Интера» не смущает высокая зарплата Месси. Они готовы платить аргентинцу € 50 млн в год, поскольку видят дальнейшую выгоду от его перехода. Пребывание Лео в команде позволит привлечь новых спонсоров, а также повысит продажи экипировки.



33-летний Месси — воспитанник «Барселоны». В составе каталонского клуба провёл 729 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 633 забитых мячей и 285 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.