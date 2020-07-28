Моратти: отец Месси купил дом рядом с офисом «Интера». Возможно, это что-то означает

Бывший владелец и президент миланского «Интера» Массимо Моратти поделился мнением о возможном переходе аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Иногда мечты сбываются, особенно в футболе. Папа Месси купил дом в Милане, недалеко от штаб-квартиры „Интера“. Надеюсь, это что-то означает. Может быть, он зайдёт подписать контракт», — приводит слова Моратти La Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что владельцев «Интера» не смущает высокая зарплата Месси. Они готовы платить аргентинцу € 50 млн в год, поскольку видят дальнейшую выгоду от его перехода. Пребывание Лео в команде позволит привлечь новых спонсоров, а также повысит продажи экипировки.
33-летний Месси — воспитанник «Барселоны». В составе каталонского клуба провёл 729 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 633 забитых мячей и 285 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
- 28 июля 2020
-
22:07
-
22:02
-
21:51
-
21:43
-
21:38
-
21:28
-
21:27
-
21:15
-
21:14
-
20:53
-
20:53
-
20:41
-
20:26
-
20:17
-
20:10
-
20:07
-
19:57
-
19:54
-
19:45
-
19:36
-
19:30
-
19:29
-
19:13
-
19:09
-
18:56
-
18:52
-
18:39
-
18:33
-
18:14
-
18:11
-
17:57
-
17:56
-
17:33
-
17:31
-
17:13