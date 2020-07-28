«Борнмут» может потребовать компенсацию за незасчитанный гол в матче «Астон Виллы»
Руководство «Борнмута» рассматривает возможность обращения в суд из-за незасчитанного гола в ворота «Астон Виллы» в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед» (0:0).
В концовке первого тайма голкипер «львов» Эрьян Нюланд завалился с мячом за линию ворот, но арбитр Майкл Оливер гол не засчитал. В итоге «Астон Вилла» финишировала на 17-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, на одно очко опередив «Борнмут», который вылетел в Чемпионшип. При равенстве очков по дополнительным показателями из Премьер-лиги вылетела бы «Астон Вилла», а не «Борнмут».
«Борнмут» может потребовать компенсацию от компании, которой принадлежит система определения гола Hawk-Eye, не сработавшая на матче «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед».
Компания HawkEye извинилась перед «Шеффилдом» за незасчитанный гол в игре с «Астон Виллой»
- 28 июля 2020
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