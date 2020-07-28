«Борнмут» может потребовать компенсацию за незасчитанный гол в матче «Астон Виллы»

Руководство «Борнмута» рассматривает возможность обращения в суд из-за незасчитанного гола в ворота «Астон Виллы» в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед» (0:0).

В концовке первого тайма голкипер «львов» Эрьян Нюланд завалился с мячом за линию ворот, но арбитр Майкл Оливер гол не засчитал. В итоге «Астон Вилла» финишировала на 17-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, на одно очко опередив «Борнмут», который вылетел в Чемпионшип. При равенстве очков по дополнительным показателями из Премьер-лиги вылетела бы «Астон Вилла», а не «Борнмут».

«Борнмут» может потребовать компенсацию от компании, которой принадлежит система определения гола Hawk-Eye, не сработавшая на матче «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед».