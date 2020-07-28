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Гол Малиновского помог «Аталанте» обыграть «Парму» в матче Серии А

Гол Малиновского помог «Аталанте» обыграть «Парму» в матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Парма» принимала «Аталанту». Встреча прошла на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В конце первого тайма, на 43-й минуте, счёт открыл полузащитник «Пармы» Деян Кулушевски. На 70-й минуте хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский забил ответный мяч. Через 14 минут полузащитник Алехандро Гомес вывел команду из Бергамо вперёд. Таким образом, «Атланта» продлила беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 17 матчей.

«Аталанта» набрала 78 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Парма» (46) — на 11-м месте. Лидером соревнований является туринский «Ювентус», в 36 матчах набравший 83 очка. В тройку лидеров входит и миланский «Интер» (76).

Италия - Серия А. 37-й тур
28 июля 2020, вторник. 20:30 МСК
Парма
Парма
Окончен
1 : 2
Аталанта
Бергамо
1:0 Кулушевски – 43'   1:1 Малиновский – 70'   1:2 Гомес – 84'
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