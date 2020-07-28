9 клубов АПЛ просили отстранить «Ман Сити» от еврокубков на время разбирательств в СAS

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал 93-страничный доклад по делу об отмене двухлетней дисквалификации «Манчестер Сити» в еврокубках, сообщает Sky Sports.

CAS установил, что «Манчестер Сити» отказался сотрудничать с УЕФА, который вёл расследование финансовой деятельности английского клуба. В суде посчитали это серьёзным нарушением, но недостаточно существенным. Большинство членов комиссии пришли к выводу, что утверждение УЕФА, что спонсорский доход клуба был завышен, не является доказанным. Тем не менее за отказ сотрудничать со следствием клуб был оштрафован на € 10 млн.

«Манчестер Сити» в свою очередь самым решительным образом отрицал, что клуб вступили в заговор со спонсорами — Etihad Airways и Etisalat. В клубе заявили о краже 5,5 млн электронных писем.



Кроме того, стало известно, что девять клубов АПЛ просили CAS отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков на время разбирательств. Этими клубами были «Арсенал», «Бёрнли», «Челси», «Лестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Вулверхэмптон».