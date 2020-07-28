Анчелотти: Роналду проводит обычный для себя сезон. В следующем году он будет хорош

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мнением об игре португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Роналду проводит обычный, свойственный ему сезон: играет качественно, серьёзно и профессионально. Криштиану забил много голов. Не сомневаюсь, что в следующем году он тоже будет хорош», — приводит слова Анчелотти Calciomercato.

35-летний Роналду в нынешнем сезоне провёл 32 матча в Серии А, забил 31 мяч (12 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

«Ювентус» стал чемпионом Италии в девятый раз подряд (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020). Это 36-я победа «старой синьоры» в национальном первенстве. По количеству завоёванных «скудетто» «Ювентус» лидирует в Италии.