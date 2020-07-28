Анчелотти: Роналду проводит обычный для себя сезон. В следующем году он будет хорош

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мнением об игре португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Роналду проводит обычный, свойственный ему сезон: играет качественно, серьёзно и профессионально. Криштиану забил много голов. Не сомневаюсь, что в следующем году он тоже будет хорош», — приводит слова Анчелотти Calciomercato.
35-летний Роналду в нынешнем сезоне провёл 32 матча в Серии А, забил 31 мяч (12 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
«Ювентус» стал чемпионом Италии в девятый раз подряд (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020). Это 36-я победа «старой синьоры» в национальном первенстве. По количеству завоёванных «скудетто» «Ювентус» лидирует в Италии.
- 28 июля 2020
-
23:27
-
23:17
-
23:03
-
22:46
-
22:39
-
22:30
-
22:07
-
22:02
-
21:51
-
21:43
-
21:38
-
21:28
-
21:27
-
21:15
-
21:14
-
20:53
-
20:53
-
20:41
-
20:26
-
20:17
-
20:10
-
20:07
-
19:57
-
19:54
-
19:45
-
19:36
-
19:30
-
19:29
-
19:13
-
19:09
-
18:56
-
18:52
-
18:39
-
18:33
-
18:14