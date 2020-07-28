Евсеев: сложно понять, почему «Уфа» в феврале сыграет в Екатеринбурге

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о календаре чемпионата России сезона-2020/2021.
«Сегодня узнали календарь на сезон. В августе 4 матча дома с командами, которые финишировали на 2-м, 5-м, 6-м и 7-м местах. Думаю, зрителям будет интересно, эти матчи должны подогреть интерес к чемпионату в целом. 6 стартовых туров сыграем меньше чем за 3 недели, но это нормально. Условия одинаковые для всех.
Сложно понять, если объявлено, что зимой надо играть в южных городах, почему в феврале играем в Екатеринбурге. Погода там идентична уфимской, и это вызывает вопросы. Но в целом, даже учитывая серии выездных матчей в начале и конце сезона, всё нормально. И одинаково для всех. В любом случае, каждому клубу играть дома и в гостях», — написал Евсеев в «Инстаграме».
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