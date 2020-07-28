ЦСКА ответил на троллинг «Зенита», напомнив о видео Дзюбы и Азмуна из раздевалки
ЦСКА ответил на видео «Зенита». Сине-бело-голубые высмеяли новое шоу московского клуба «Футбольные куклы».
В ответ на это ЦСКА напомнил о видео нападающих «Зенита» Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна из раздевалки питерской команды. Напомним, Дзюба и Азмун во время празднования чемпионства сымитировали в раздевалке половой акт.
Фото можно посмотреть на странице ЦСКА в «Твиттере».
ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы вратаря московской команды Игоря Акинфеева, главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева. «Зенит» опубликовал видео, в котором талисман «Зенита» Лев смотрит отрывок шоу «армейцев» и после одной из шуток закрывает морду лапой.
«Зенит» высмеял новое шоу ЦСКА
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