«Буду скучать по тебе больше, чем кто-либо». Хендерсон попрощался с Лалланой

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон попрощался с хавбеком Аламом Лалланой, который перешёл в «Брайтон энд Хоув Альбион».
«Спасибо за всё, что ты сделал для меня, моей семьи и этого футбольного клуба. Было прекрасно делить с тобой мечты и цели, и я буду скучать по тебе больше, чем кто-либо. Но я желаю тебе и твоей семье всего наилучшего в следующей главе вашей жизни, и не могу дождаться вновь увидеть тебя в деле.
»Брайтон" приобрёл игрока мирового класса и невероятного человека. Я уверен, они убедятся в этом в первый же день. Скоро увидимся, брат. Мне нравится 14-й номер", — написал Хендерсон на своей странице в «Твиттере».
Лаллана выступал за «Ливерпуль». Хавбек перешёл в стан мерсисайдцев из «Саутгемптона» летом 2014 года за € 31 млн. С тех пор английский полузащитник провёл за красных 178 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 22 результативные передачи.
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