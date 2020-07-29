«Ахмат» начал подготовку к новому сезону под руководством Талалаева

Пресс-служба грозненского «Ахмата» сообщила, что команда приступила к подготовке к новому сезону.

«Ахмат» под руководством нового главного тренера Андрея Талалаева начал подготовку к сезону-2020/2021", — говорится в официальном «твиттере» грозненского клуба.

Видео можно посмотреть на канале «Ахмата» на YouTube.

Грозненский клуб отказался от сбора в Кисловодске из-за эпидемиологической ситуации. Клуб будет готовиться на своей тренировочной базе. Команду покинули Евгений Городов, Магомед Мусалов и Роланд Гиголаев.

Напомним, что Андрей Талалаев возглавил «Ахмат» 26 июля. На посту главного тренера команды он сменил Игоря Шалимова. В минувшем сезоне клуб финишировал на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.