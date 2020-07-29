«Интер» обыграл «Наполи» и вышел на 2-е место в Серии А
В матче 37-го тура чемпионата Италии миланский «Интер» обыграл неаполитанский «Наполи» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал матч арбитр Паоло Валери, ассистировали ему судьи на линиях Стефано Дель Джоване и Эмануэле Пренна.
Счёт был открыт в начале матча — на 11-й минуте автором забитого мяча стал Данило Д'Амброзио, которому ассистировал Кристиано Бираги. Во втором тайме преимущество миланского клуба увеличил Лаутаро Мартинес.
«Интер», набрав 79 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Серии А. «Наполи» (59) — на 7-м месте. В заключительном, 38-м туре «Интер» на выезде сыграет с занимающей третье место «Аталантой» (78). «Наполи» дома встретится с «Лацио». Матчи состоятся 1 августа.
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