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«Интер» обыграл «Наполи» и вышел на 2-е место в Серии А

«Интер» обыграл «Наполи» и вышел на 2-е место в Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 37-го тура чемпионата Италии миланский «Интер» обыграл неаполитанский «Наполи» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал матч арбитр Паоло Валери, ассистировали ему судьи на линиях Стефано Дель Джоване и Эмануэле Пренна.

Счёт был открыт в начале матча — на 11-й минуте автором забитого мяча стал Данило Д'Амброзио, которому ассистировал Кристиано Бираги. Во втором тайме преимущество миланского клуба увеличил Лаутаро Мартинес.

«Интер», набрав 79 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Серии А. «Наполи» (59) — на 7-м месте. В заключительном, 38-м туре «Интер» на выезде сыграет с занимающей третье место «Аталантой» (78). «Наполи» дома встретится с «Лацио». Матчи состоятся 1 августа.

Италия - Серия А. 37-й тур
28 июля 2020, вторник. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Д'Амброзио – 11'   2:0 Мартинес – 74'
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