Генеральный директор «Интера» — о возможном переходе Месси: утопическая ситуация

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал возникновение образа нападающего «Барселоны» Лионеля Месси на Миланском соборе.



«Образ Месси на соборе? Это была не моя идея. Это напоминает мне футбол прошлого. Мы говорим об иконе, великом игроке и желании, которое есть у всех. Это утопическая ситуация», — приводит слова Маротты Sky Sport Italia.



Ранее сообщалось об интересе к Месси со стороны «Интера». Отмечалось, что владельцев «Интера» не смущает высокая зарплата форварда. Они готовы платить аргентинскому футболисту € 50 млн в год, поскольку видят дальнейшую выгоду от его перехода. Пребывание Лионеля в команде позволит привлечь новых спонсоров, а также повысит продажи экипировки.

Принадлежащая владельцу «Интера» телекомпания показала образ Месси на Миланском соборе