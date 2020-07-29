Азар и Марсело могут сыграть в матче с «Манчестер Сити»

Игроки «Реала» бразильский защитник Марсело и бельгийский нападающий Эден Азар восстановились после травм и вернулись к тренировкам в общей группе, сообщает AS.

Бразилец пропустил несколько матчей из-за повреждения приводящей мышцы, Азар испытывал дискомфорт в лодыжке. Оба футболиста могут принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча состоится 7 августа в Манчестере. В первом матче «Реал» на своём поле проиграл со счётом 1:2.

В нынешнем сезоне 29-летний Азар провёл 16 матчей в чемпионате Испании (14 — в основном составе), в которых стал автором одного гола и трёх результативных передач. На счету 32-летнего Марсело один забитый мяч и две голевые передачи в 15 матчах Примеры.