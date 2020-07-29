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«Бавария» заинтересована в подписании Кавани. Он может стать дублёром Левандовского

«Бавария» заинтересована в подписании Кавани. Он может стать дублёром Левандовского
Футбол / Германия 0

Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к 33-летнему уругвайскому форварду Эдинсону Кавани, чей контракт с «Пари Сен-Жермен» истёк 30 июня 2020 года, сообщает Le10Sport.

По информации источника, руководство немецкого клуба видит в уругвайце дублёра для своей главной звезды – польского нападающего Роберта Левандовского. Уже состоялись первые контакты с братом Эдинсона, чтобы обсудить некоторые детали и возможные требования по контракту экс-форварда «ПСЖ».

Но именно с одним из клубов Португалии дискуссии идут более интенсивно. «Бенфика» начинает мечтать о прибытии Кавани в Лиссабон. Окружение игрока в настоящее время ведёт переговоры с португальским клубом. Однако, кажется, именно финансовая сторона вопроса может стать камнем преткновения, если уругваец не согласится снизить свои требования по заработной плате.

Кавани выступал за «ПСЖ» с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне 33-летний форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (семь — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей (один — с пенальти) и отдал одну результативную передачу.

«Бенфика» продвинулась в переговорах с Эдинсоном Кавани
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