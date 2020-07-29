«Аталанта» является лидером топ-5 лиг Европы по голам из-за пределов штрафной

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Парма» принимала «Аталанту». Встреча прошла на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Благодаря двум голам из-за пределов штрафной – со штрафного в исполнении игрока сборной Украины Руслана Малиновского и аргентинца Алехандро Гомеса, «Аталанта», оформив в текущем сезоне 20 забитых мячей таким образом, оторвалась от «Манчестер Сити» (17) по количеству голов дальними ударами среди команд топ-5 европейских лиг. Об этом сообщает Stats Foot в «Твиттере».
«Аталанта» набрала 78 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Однако после победы «Интера» над «Наполи» (2:0), клуб из Бергамо вновь опустился на третью строчку, отставая от нерадзурри на одно очко.
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