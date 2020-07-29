Сумма отступных в контракте Адольфо Гайча с ЦСКА составит € 30 млн

Стала известна сумма отступных, прописанная в контракте 21-летнего нападающего Адольфо Гайча с московским ЦСКА. Информацию об этом сообщает аргентинское издание TyC Sports.

Так, для того, чтобы выкупить форварда без согласия «армейцев» покупателю потребуется выложить сумму в размере € 30 млн.

Также сообщается, что игрок получил разрешение на прибытие в страну от российских властей. Уже завтра, 29 июля, в случае отрицательных результатов тестирования на коронавирус Адольфо сможет вылететь в Россию для завершения своего перехода в ЦСКА.

Ранее «Сан-Лоренсо» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с игроком был согласован 5-летний контракт с зарплатой € 900 тыс. в год. По информации источника, в контракте форварда с ЦСКА будет прописана сумма отступных в размере € 30 млн.



В минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины Гайч принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счёт 5 голов. На счету игрока встреча в Кубке Либертадорес, где его команда вылетела на стадии 1/8 финала.