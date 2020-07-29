Гасперини – о травме Иличича: фундаментальный игрок «Аталанты». Это как «Юве» без Дибалы

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о ситуации с отсутствием 32-летнего словенского полузащитника Йосипа Иличича в преддверии игры с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, сравнив его потерю с отсутствием лучших игроков «Ювентуса», «Лацио» и «Интера».
«Жаль, что в решающие моменты сезона нам приходится обходиться без ключевых игроков. У нас были месяцы без Дувана Сапаты, сейчас будет отсутствовать Йосип Иличич, и чем больше проходит времени, тем меньше вероятность, что он поможет нам в Лиге чемпионов. Будет очень сложно подготовить его.
Конечно, команда хорошо адаптируется и пытается найти баланс, потому что у нас есть игроки с очень разными характеристиками, например, Марио Пашалич, Алехандро Гомес и Руслан Малиновский. Без Дувана Сапаты нам пришлось вносить изменения и искать другой путь, поэтому мы стараемся компенсировать эти проблемы качествами других игроков.
Йосип Иличич является фундаментальным игроком для нас, до марта это был его сезон, он был восхитителен как в Серии А, так и в Европе. Это как «Ювентус» без Пауло Дибала или «Лацио», играющий без Чиро Иммобиле, или «Интер» без Ромелу Лукаку», — цитирует Гасперини Football Italia.
Напомним, что Иличич пропустил 4 подряд встречи в итальянской Серии А и не был включён в заявку на матч с «Пармой». Ранее клуб не давал никаких комментариев по этому поводу.
32-летний полузащитник принял участие в 34 встречах за «Аталанту» во всех турнирах в текущем сезоне и отметился 21 забитым мячом и 9 результативными передачами.
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