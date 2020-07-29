Экс-тренер «Зенита»: не спешил бы называть пару Ловрен – Ракицкий идеальной для ЛЧ

Экс-футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал расставание сине-бело-голубых с Браниславом Ивановичем, а также поделился мнением о подписании защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена.

«В этом сезоне Иванович, на мой взгляд, вообще был лучшим игроком нашей команды. Я его поставил бы на первое место, а уже после него назвал бы Артема Дзюбу и Сердара Азмуна. Бранислав стабильно отыграл все матчи, включая и финал Кубка России, проявил себя настоящим капитаном «Зенита» и лидером. Надо поблагодарить его за годы выступлений в Петербурге и пожелать ему удачи в чемпионате Англии, если он решит там играть.

Деян Ловрен — защитник с именем, тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал его «королем воздуха». Некоторые уже сейчас называют пару Ловрен — Ракицкий идеальной для Лиги чемпионов, а я не стал бы спешить с прогнозами. Ярослав Ракицкий в концовке сезона играл с очень большим количеством ошибок, выглядел неубедительно. Не исключаю, что тренерский штаб даст шансы Йордану Осорио», — приводит слова Стрепетова «Петербургский дневник».

Напомним, что 27 июля, «Зенит» объявил о подписании 3-летнего контракта с 31-летним хорватским защитником. Ранее «Чемпионат» сообщал, что сумма трансфера может составить около € 12 млн. В завершившемся сезоне 31-летний хорватский защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором 1 результативной передачи, а также получил 1 жёлтую карточку.