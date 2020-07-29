Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хабиб возобновил тренировки. В НХЛ стартовали контрольные матчи. Главное к утру

Хабиб возобновил тренировки. В НХЛ стартовали контрольные матчи. Главное к утру
Футбол / РПЛ 0

Хабиб Нурмагомедов впервые после смерти отца объявил о возвращении к тренировкам, Малкин и Проворов набрали по очку в контрольном матче между «Питтсбургом» и «Филадельфией», форвард «Реала» Мариано Диас заразился коронавирусом, Александр Гулявцев подал в отставку с поста главного тренера «Амура» и другие важные новости в подборке «Чемпионата».

1. Хабиб Нурмагомедов впервые после смерти отца объявил о возвращении к тренировкам.

2. Малкин и Проворов набрали по очку в контрольном матче между «Питтсбургом» и «Филадельфией».

3. Форвард «Реала» Мариано Диас заразился коронавирусом.

4. Александр Гулявцев подал в отставку с поста главного тренера «Амура».

5. «Реал» заплатил за трансфер игрока крупнейшую сумму за десятилетие.

6. Чимаев оскорбил Макгрегора и вызвал его на бой.

7. Президент UFC назвал дату боя Нурмагомедов — Гэтжи.

8. Гол Михеева на 33-й секунде помог «Торонто» обыграть «Монреаль» в контрольном матче.

«Динамо» объявило об уходе 7 игроков, Ловрен стал футболистом «Зенита». Главное к утру
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020