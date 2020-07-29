Хабиб возобновил тренировки. В НХЛ стартовали контрольные матчи. Главное к утру

Хабиб Нурмагомедов впервые после смерти отца объявил о возвращении к тренировкам, Малкин и Проворов набрали по очку в контрольном матче между «Питтсбургом» и «Филадельфией», форвард «Реала» Мариано Диас заразился коронавирусом, Александр Гулявцев подал в отставку с поста главного тренера «Амура» и другие важные новости в подборке «Чемпионата».
1. Хабиб Нурмагомедов впервые после смерти отца объявил о возвращении к тренировкам.
2. Малкин и Проворов набрали по очку в контрольном матче между «Питтсбургом» и «Филадельфией».
3. Форвард «Реала» Мариано Диас заразился коронавирусом.
4. Александр Гулявцев подал в отставку с поста главного тренера «Амура».
5. «Реал» заплатил за трансфер игрока крупнейшую сумму за десятилетие.
6. Чимаев оскорбил Макгрегора и вызвал его на бой.
7. Президент UFC назвал дату боя Нурмагомедов — Гэтжи.
8. Гол Михеева на 33-й секунде помог «Торонто» обыграть «Монреаль» в контрольном матче.
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