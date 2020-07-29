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Леонид Слуцкий: Деспотович — классный форвард

Леонид Слуцкий: Деспотович — классный форвард
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением по поводу новичка казанской команды Джордже Деспотовича.

«Меркулов тренируется с нами давно, он уже влился в нашу атмосферу. Деспотович вряд ли будет менять обстановку в команде – он иностранец, а атмосферу несут в себе те люди, которые находятся внутри клуба какое-то время.

Действительно Деспотович классный форвард. Я уже говорил, были варианты с игроками из дальнего зарубежья, футболисты, которые не имели опыта игры в Российской Премьер-Лиге. Но мы подумали, если есть возможность подписать качественного футболиста, который уже всё показал внутри российского чемпионата, полностью адаптирован к нашей лиге, то это, конечно, будет приоритетный вариант", — сказал Слуцкий в интервью пресс-службе клуба.

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