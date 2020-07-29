Леонид Слуцкий: особо не чувствую, что у нас прошёл отпуск

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об особенностях проведения короткой предсезонки.

Напомним, что новый сезон РПЛ начнётся уже 8 августа.

«Мы [уже] возобновили занятия, поэтому я особо не чувствую, что у нас прошёл отпуск, началась новая предсезонка. Всё нормально, нет никаких изменений по сравнению с тем, как было пять дней назад.

Товарищеские матчи? В такой период мы не готовы куда-то летать. Очень сложно добиться разрешения, договориться с клубами. Могли бы сыграть с тем же «Нефтехимиком», но 2 августа начинается первенство ФНЛ, поэтому тоже невозможно. Не могу сказать, проведём ли мы хотя бы один товарищеский матч. В любом случае мы проведём всё это время у себя на базе», — сказал Слуцкий в интервью пресс-службе клуба.