Президент «Атлетико»: по логике мы должны выиграть Лигу чемпионов

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о предстоящей встрече команды с «РБ Лейпциг» в четвертьфинале Лиги чемпионов, которая пройдёт в Лиссабоне 13 августа.
«РБ Лейпциг» – очень хорошая команда, как и «Ливерпуль». Но что произошло с «Ливерпулем»? Что произошло с «Челси»? С «Барселоной»? Это отличные команды, которые выбили из Лиги чемпионов. Не думаю, что «РБ Лейпциг» находится на том же уровне, что те «Челси», «Барселона» и «Реал», с которыми мы встречались в течение этих лет, но нельзя быть самодовольными.
Определённо, мы можем выйти в полуфинал. Однако в футболе слова зачастую отличаются от того, что происходит на самом деле. Некоторые считают, что команда, выбившая действующих победителей Лиги чемпионов, сама становится чемпионом Европы, а мы как раз одолели «Ливерпуль». По логике мы должны выиграть этот турнир», — цитирует Сересо Marca.
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