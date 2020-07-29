«Ахмат» расстался с Городовым, Гиголаевым и Мусаловым

Трое футболистов «Ахмата» покинули команду, сообщается на официальном сайте грозненского клуба.



В ходе тренировки, которая состоялась накануне, 28 июля, с коллективом попрощались вратарь Евгений Городов, защитник Магомед Мусалов и полузащитник Роланд Гиголаев.



В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги 34-летний Городов принял участие в 25 матчах и пропустил 36 мячей. 26-летний Мусалов провёл 9 встреч и получил 1 жёлтую карточку. На счету 30-летнего Гиголаева 8 матчей, 2 жёлтые карточки и ни одного результативного действия.



«Ахмат» по итогам завершившегося сезона занял 13-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко в 30 турах и лишь по дополнительным показателям опередив вылетевшие в Футбольную национальную лигу «Крылья Советов». На днях грозненскую команду возглавил Андрей Талалаев.

«Ахмат» начал подготовку к новому сезону под руководством Талалаева