«Краснодар» может усилиться форвардом «Тальереса»
Футбольный клуб «Краснодар» может заплатить за нападающего аргентинского «Тальереса» Науэля Бустоса € 10 млн, сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго.
По информации источника, «Милан», об интересе к 22-летнему футболисту которого сообщалось ранее, не делал аргентинской стороне официального предложения по поводу трансфера форварда. Отметим, что ранее журналисты сообщали, что итальянский клуб готов выложить € 10 млн за игрока.
Журналист сообщает, что аргентинец может перебраться в Российскую Премьер-Лигу. Потенциальным покупателем называется «Краснодар». По информации журналиста, переход состоится в том случае, если российская сторона будет готова заплатить € 10 млн евро и гарантировать дополнительные выплаты бонусами.
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