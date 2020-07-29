Олег Шатов покинул «Зенит»

Полузащитник Олег Шатов и петербургский «Зенит» не стали продлевать соглашение, сообщается на официальном сайте клуба

«В 2013-м Олег Шатов присоединился к «Зениту». В составе сине-бело-голубых Шатов провел 200 матчей, забил 31 гол и отдал 44 результативные передачи. Вместе с «Зенитом» стал трёхкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.



Сине-бело-голубые благодарят Олега Шатова за весомый вклад в победы «Зенита» и желают успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в обращении пресс-службы.

В прошедшем сезоне чемпионата России Олег Шатов провёл в составе «Зенита» 12 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи. Напомним, что по итогам сезона-2019/2020 петербургский клуб стал чемпионом и обладателем Кубка России.