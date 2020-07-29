Олег Шатов: вся моя жизнь после футбола будет связана с Санкт-Петербургом

Покидающий «Зенит» Олег Шатов попрощался с болельщиками клуба.
«Дорогой «Зенит», дорогой Санкт-Петербург, дорогие болельщики!
Это было увлекательное путешествие длиною в семь лет. За это время у нас было много ярких побед: это три чемпионства, два Кубка и два Суперкубка России, это хорошие игры в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Хочу сказать большое спасибо городу, который стал для меня родным, домом и крепостью для меня и для моей семьи.
Я хочу сказать спасибо партнёрам по команде, которые делали меня сильнее. Несмотря ни на что, мы всегда оставались одной командой, единым целым и шли к достижению нашей цели. Хочу поблагодарить медицинский, тренерский и административный штаб и всех людей, которые работают на благо «Зенита».
Отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков, которые гнали нас вперёд, всегда были рядом — и после поражений, и в те счастливые минуты, когда мы побеждали. Низкий вам поклон. Я буду всегда помнить вас и любить, для меня вы точно лучшие.
Всем до скорой встречи, увидимся на футбольных полях! Я не прощаюсь — я говорю до свидания. Вся моя жизнь после футбола будет связана с Санкт-Петербургом", — приводит слова Шатова официальный сайт «Зенита».
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