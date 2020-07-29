Валерий Газзаев: заговор против «Спартака» исключён. Для начала надо посмотреть в зеркало

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал об отношении к мнению о возможном судейском заговоре против «Спартака».



«Верю ли в судейский заговор против «Спартак»? Нет. Обычно, когда команда проигрывает, всегда пытаются найти причину, и главная из них — судья. Ошибаются ли арбитры? Да! Но заговора быть не может, это исключено. Судейский корпус сейчас возглавляет иностранец, который пришёл со стороны, он не ангажирован и не имеет симпатий или антипатий. При этом очевидные грубые ошибки из-за недостаточно профессиональной работы могут быть — и за них судей нужно строго наказывать и отстранять.



Что касается «Спартака», то не надо искать врагов на стороне. Если клуб будет всё время экспериментировать, результаты не поменяются. Вот мы видим, чем обернулся очередной эксперимент — команда осталась без еврокубков. С одним из самых больших бюджетов в лиге, с составом для борьбы за Лигу чемпионов, с отличным стадионом, инфраструктурой и возможностями — «Спартак» финишировал седьмым и в какой-то момент шёл 13-м! И кто виноват, судьи? Когда такое происходит, для начала надо посмотреть в зеркало — что ты сделал неправильно», — цитирует Газзаева «Спорт-экспресс».

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