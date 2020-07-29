Гиорги Шелия перейдёт из «Тамбова» в «Ахмат»

Как стало известно «Чемпионату», голкипер «Тамбова» Гиорги Шелия в ближайшее время перейдёт в «Ахмат».
Ранее грозненский клуб объявил об уходе Евгения Городова, занимавшего место в воротах команды в большинстве матчей прошедшего сезона.
Шелия защищал цвета «Тамбова» с прошлого года. В ходе своей карьеры 31-летний футболист также выступал за брянское «Динамо», «Балтику», «Енисей» и «Уфу». В минувшем сезоне Гиорги принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 41 гол. Также на его счету 1 результативная передача и 3 жёлтые карточки.
«Тамбов», набрав 31 очко в 30 турах, занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата России и избежал вылета в Футбольную национальную лигу. «Ахмат» финишировал строчкой выше, опередив тамбовчан по дополнительным показателям.
- 29 июля 2020
-
11:54
-
11:46
-
11:23
-
11:19
-
11:16
-
11:04
-
11:02
-
10:50
-
10:39
-
10:37
-
10:23
-
10:09
-
10:07
-
10:03
-
09:48
-
09:45
-
09:32
-
09:24
-
08:30
-
06:48
-
04:51
-
04:30
-
04:13
-
02:59
-
02:34
-
02:15
-
01:26
-
00:51
-
00:49
-
00:45
-
00:11
-
00:05
- 28 июля 2020
-
23:55
-
23:51
-
23:27