Гиорги Шелия перейдёт из «Тамбова» в «Ахмат»

Как стало известно «Чемпионату», голкипер «Тамбова» Гиорги Шелия в ближайшее время перейдёт в «Ахмат».



Ранее грозненский клуб объявил об уходе Евгения Городова, занимавшего место в воротах команды в большинстве матчей прошедшего сезона.



Шелия защищал цвета «Тамбова» с прошлого года. В ходе своей карьеры 31-летний футболист также выступал за брянское «Динамо», «Балтику», «Енисей» и «Уфу». В минувшем сезоне Гиорги принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 41 гол. Также на его счету 1 результативная передача и 3 жёлтые карточки.



«Тамбов», набрав 31 очко в 30 турах, занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата России и избежал вылета в Футбольную национальную лигу. «Ахмат» финишировал строчкой выше, опередив тамбовчан по дополнительным показателям.

«Ахмат» расстался с Городовым, Гиголаевым и Мусаловым