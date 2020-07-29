АПЛ представила мяч на сезон-2020/2021

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте представила новый мяч, который будет использоваться в следующем сезоне.



В чемпионате Англии будет задействован новый мяч Nike Flight, который также будет использоваться в других лигах, среди которых российская и итальянская. Основной цвет снаряда — белый, на нём присутствуют чёрные и красные вставки. Логотип компании-производителя сделан чёрным.

Фото: Официальный сайт АПЛ

Минувший розыгрыш английской Премьер-лиги, как и практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, а впоследствии возобновлён. По итогам сезона чемпионский титул достался «Ливерпулю», который в 38 турах набрал 99 очков опередил ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на 18 очков.