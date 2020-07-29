«Шахтёр» поздравил Мирчу Луческу с 75-летием, пожелав ему преданных друзей

Донецкий «Шахтёр» в своём «фейсбуке» поздравил с днём рождения бывшего главного тренера команды Мирчу Луческу, ныне возглавляющего киевское «Динамо». Сегодня, 29 июля, румынскому специалисту исполняется 75 лет.



«Шахтёр» поздравляет Мирчу Луческу с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, семейного счастья и благополучия! Пусть вас всегда окружают и поддерживают преданные друзья и близкие люди. Пусть футбол всегда будет в вашем сердце», — говорится в сообщении «горняков».



Напомним, «Шахтёр» является принципиальным соперником «Динамо». Донецкую команду Луческу возглавлял на протяжении 12 лет, с 2004 по 2016 год. Под руководством Мирчи «горняки» восемь раз становились чемпионами Украины, шесть раз выигрывали Кубок и семь раз Суперкубок страны, а также завоевали Кубок УЕФА.



Ранее «Динамо» обнародовало личную переписку Луческу с президентом клуба Игорем Суркисом на фоне слухов об уходе тренера из клуба.

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