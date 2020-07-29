«Рома» представила второй комплект формы на следующий сезон

Итальянская «Рома» показала второй комплект формы на сезон-2020/2021.



Экипировка выполнена в белом цвете с бордовыми вставками. На футболке изображена ретроэмблема «Ромы».



Техническим спонсором «Ромы» является компания Nike.

За два тура до окончания чемпионата «Рома», набрав 64 очка, занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Таким образом, команда гарантирует себе попадание в Лигу Европы. Клуб потерял шансы на Лигу чемпионов, поскольку идущий четвёртым «Лацио» опережает римлян на 11 баллов.

Ранее клуб представил новый домашний комплект игровой формы, в которой команда будет выступать в следующем сезоне. Футболка выполнена в традиционном для римского клуба бордовом цвете, а главным её отличием от предыдущих комплектов является наличие разноцветных горизонтальных полос в верхней части.