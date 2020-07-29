«Рома» представила второй комплект формы на следующий сезон

Итальянская «Рома» показала второй комплект формы на сезон-2020/2021.
Экипировка выполнена в белом цвете с бордовыми вставками. На футболке изображена ретроэмблема «Ромы».
Техническим спонсором «Ромы» является компания Nike.
За два тура до окончания чемпионата «Рома», набрав 64 очка, занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Таким образом, команда гарантирует себе попадание в Лигу Европы. Клуб потерял шансы на Лигу чемпионов, поскольку идущий четвёртым «Лацио» опережает римлян на 11 баллов.
Ранее клуб представил новый домашний комплект игровой формы, в которой команда будет выступать в следующем сезоне. Футболка выполнена в традиционном для римского клуба бордовом цвете, а главным её отличием от предыдущих комплектов является наличие разноцветных горизонтальных полос в верхней части.
- 29 июля 2020
-
13:18
-
13:17
-
12:49
-
12:12
-
12:02
-
11:54
-
11:46
-
11:23
-
11:19
-
11:16
-
11:04
-
11:02
-
10:50
-
10:39
-
10:37
-
10:23
-
10:09
-
10:07
-
10:03
-
09:48
-
09:45
-
09:32
-
09:24
-
08:30
-
06:48
-
04:51
-
04:30
-
04:13
-
02:59
-
02:34
-
02:15
-
01:26
-
00:51
-
00:49
-
00:45