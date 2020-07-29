Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Рома» представила второй комплект формы на следующий сезон

«Рома» представила второй комплект формы на следующий сезон
Футбол / Италия 0

Итальянская «Рома» показала второй комплект формы на сезон-2020/2021.

Экипировка выполнена в белом цвете с бордовыми вставками. На футболке изображена ретроэмблема «Ромы».

Техническим спонсором «Ромы» является компания Nike.

За два тура до окончания чемпионата «Рома», набрав 64 очка, занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Таким образом, команда гарантирует себе попадание в Лигу Европы. Клуб потерял шансы на Лигу чемпионов, поскольку идущий четвёртым «Лацио» опережает римлян на 11 баллов.

Ранее клуб представил новый домашний комплект игровой формы, в которой команда будет выступать в следующем сезоне. Футболка выполнена в традиционном для римского клуба бордовом цвете, а главным её отличием от предыдущих комплектов является наличие разноцветных горизонтальных полос в верхней части.

«Рома» показала новую форму. На ней разноцветные полосы
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020