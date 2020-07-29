Политик Яшин обратился к Федуну в связи с уголовным преследованием фанатов «Спартака»

Глава московского муниципального округа Красносельский и болельщик «Спартака» Илья Яшин выступил с обращением к владельцу красно-белых Леониду Федуну на фоне уголовного преследования фанатов команды.



«Леонид Арнольдович, не секрет, что у вас непросто складываются отношения с болельщиками «Спартака». Вас довольно часто критикуют на трибунах, и, вы уж не обижайтесь, зачастую эта критика вполне справедлива. Но, раз уж вы имеете честь возглавлять «Спартак», клуб с такими традициями, с такой историей, у вас просто нет морального права отмалчиваться в ситуации, когда десяткам поклонников нашего клуба грозит незаконное уголовное преследование. Вы, Леонид Арнольдович, не последний человек в стране – лично знакомы с Путиным, в приятельских отношениях с Лавровым. Ну так займите активную публичную позицию! Используйте свои возможности, для того чтобы защитить спартаковское движение от того произвола, который развернули правоохранительные органы. Именно так и завоёвывается уважение людей.



Ну а я в свою очередь хочу выразить поддержку и солидарность красно-белым парням, которым грозит до восьми лет в колониях. Прекрасно знаю, что такое фабрикация уголовных дел. Не раз наблюдал это своими глазами. Но верю, что при должной реакции гражданского общества дело это позорное развалится, а болельщиков оставят в покое», — сказал Яшин в ролике на своём канале в YouTube.



Напомним, в ходе акции фанатов «Спартака», которая прошла в июне, была перекрыта проезжая часть возле домашнего стадиона клуба «Открытие Арена» и организовано файер-шоу. Так поклонники красно-белых провожали команду в Тулу на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» (3:2).

Источник: у фанатов «Спартака» продолжились обыски, задержано два человека