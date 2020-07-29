Бензема: пять лучших дриблёров? Неймар, и расчёт окончен

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема ответил на вопросы подписчиков в ролике на своём YouTube-канале.



Подписчик: «11 любимых футболистов?»

Бензема: «Состав «Реала».



Подписчик: «Думаешь ли о «Золотом мяче»?»

Бензема: «Конечно, всё время начиная с детства. Но это не та вещь, которая сводит меня с ума каждый день. Вопрос о «Золотом мяче» всегда висит в воздухе, если ты профессиональный игрок и если ты конкурентоспособен».



Подписчик: «Пять лучших дриблёров?»

Бензема: «Неймар, и расчёт окончен».



Бензема защищает цвета «Реала» с 2009 года, а ранее выступал за «Лион», воспитанником которого является. С «Королевским клубом» 32-летний француз к настоящему моменту завоевал 19 трофеев, среди которых три титула чемпиона Испании и четыре кубка Лиги чемпионов.

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