«Выживший». «Урал» пошутил над Евсеевым, который был недоволен календарём

Пресс-служба футбольного клуба «Урал» подшутила над фразой главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева в "Твиттере".
Ранее в «Инстаграме» Евсеев высказал недовольство по поводу календаря сезона-2020/2021 Российской Премьер-Лиги: «Сложно понять, если объявлено, что зимой надо играть в южных городах, почему в феврале играем в Екатеринбурге. Погода там идентична уфимской, и это вызывает вопросы».
«Урал» отреагировал на высказывания специалиста, поместив фотографию Евсеева на афишу матча, сделанную в стиле постера фильма «Выживший» с Леонардо Ди Каприо.
«Вадим Евсеев из „Уфы“ не хочет играть зимой (на самом деле в марте) в Екатеринбурге. Но давайте не будем ничего менять, а то афишу мы уже сделали, и переделывать неохота», — было опубликовано в сообщении.
- 29 июля 2020
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