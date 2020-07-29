«Выживший». «Урал» пошутил над Евсеевым, который был недоволен календарём

Пресс-служба футбольного клуба «Урал» подшутила над фразой главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева в "Твиттере".



Ранее в «Инстаграме» Евсеев высказал недовольство по поводу календаря сезона-2020/2021 Российской Премьер-Лиги: «Сложно понять, если объявлено, что зимой надо играть в южных городах, почему в феврале играем в Екатеринбурге. Погода там идентична уфимской, и это вызывает вопросы».



«Урал» отреагировал на высказывания специалиста, поместив фотографию Евсеева на афишу матча, сделанную в стиле постера фильма «Выживший» с Леонардо Ди Каприо.



«Вадим Евсеев из „Уфы“ не хочет играть зимой (на самом деле в марте) в Екатеринбурге. Но давайте не будем ничего менять, а то афишу мы уже сделали, и переделывать неохота», — было опубликовано в сообщении.

Евсеев: сложно понять, почему «Уфа» в феврале сыграет в Екатеринбурге