Владимир Федотов: рассчитываю на Кокорина в следующем сезоне. Он тренируется с «Сочи»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал слухи о новом клубе форварда Александра Кокорина.
«Вокруг таких футболистов всегда ходит много слухов. Среди них мало достоверной информации. Естественно, идут какие-то переговорные дела. Это всё, что я вам могу сказать сейчас. Саша сейчас тренируется с командой. Конечно, я как тренер рассчитываю на него в следующем сезоне. Он нас усиливает, в этом нет вопросов.
Все тесты игроков на коронавирус отрицательные. Все ребята здоровы. Вчера мы провели первую втягивающую тренировку. Сегодня провели утреннее занятие. Все тренируются. Ребята провели две недели в изоляции. Это не может не сказываться на их физическом состоянии", — приводит слова тренера Sport24.
- 29 июля 2020
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