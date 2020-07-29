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Владимир Федотов: рассчитываю на Кокорина в следующем сезоне. Он тренируется с «Сочи»

Владимир Федотов: рассчитываю на Кокорина в следующем сезоне. Он тренируется с «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал слухи о новом клубе форварда Александра Кокорина.

«Вокруг таких футболистов всегда ходит много слухов. Среди них мало достоверной информации. Естественно, идут какие-то переговорные дела. Это всё, что я вам могу сказать сейчас. Саша сейчас тренируется с командой. Конечно, я как тренер рассчитываю на него в следующем сезоне. Он нас усиливает, в этом нет вопросов.

Все тесты игроков на коронавирус отрицательные. Все ребята здоровы. Вчера мы провели первую втягивающую тренировку. Сегодня провели утреннее занятие. Все тренируются. Ребята провели две недели в изоляции. Это не может не сказываться на их физическом состоянии", — приводит слова тренера Sport24.

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