Василий Иванов покинул пост гендиректора «Химок». Вместо него назначен депутат Зайцев

Министр спорта Московской области Роман Терюшков подтвердил уход Василия Иванова с поста генерального директора «Химок», а также назвал его преемника.
«Василий Иванов покинул пост гендиректора «Химок», но остаётся в системе подмосковного спорта. Ему предложили альтернативную должность, никуда из спортивной отрасли он не вылетит. Вместо него назначен Александр Зайцев – гендиректор «Арены Химки» и муниципальный депутат. Он знает систему управления, у нас всё-таки учреждение бюджетное. Он умеет вести финансово-хозяйственную деятельность, близок к спорту.
Было ли недоверие к Иванову? Нет, это обоюдное решение. У нас новый этап. Иванову мы благодарны за его дела, при нём «Химки» получили новую жизнь. Он эффективный менеджер», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 29 июля 2020
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